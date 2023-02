Deux des plus gros aéroports allemands, Munich et Francfort, à l’arrêt. La faute à une panne informatique massive provoquée par des travaux de construction et touchant les vols assurés par le groupe aérien Lufthansa, mercredi. Cette panne a provoqué l’annulation de nombreux vols opérés par le groupe aérien allemand Lufthansa, qui détient également Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines.

« Nous n’avons pas encore d’indication sur le nombre des vols concernés par ces perturbations », a toutefois précisé un porte-parole de la compagnie. En raison du « manque de place » les avions Lufthansa étant cloués au sol, « aucun atterrissage n’a été effectué » sur l’aéroport de Francfort durant plusieurs heures, a indiqué un porte-parole de l’aéroport.

Un retour à la normale « dans la soirée »

En fin de matinée, « certains avions ont pu de nouveau atterrir, mais de façon isolée », a-t-il ajouté. A Munich, deuxième « hub » aéroportuaire du pays, des « annulations isolées de vols » ont été décidées, a fait savoir son gestionnaire.

Celles-ci concernent principalement les vols intérieurs allemands. Mais certains vols internationaux sont également concernés. A l’aéroport de Francfort, la confusion régnait mercredi parmi les voyageurs, formant des files de plusieurs centaines de mètres devant les guichets.

La panne a été provoquée par « des travaux de construction dans la région de Francfort », a détaillé Lufthansa sur Twitter, qui assure « travailler à une solution ».

« Nous demandons à nos clients volant sur des trajets domestiques en Allemagne de réserver un ticket de train et de demander un remboursement », a ajouté le groupe, qui assure que « l’activité aérienne devrait retourner à la normale dans la soirée ».