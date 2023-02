Ce mercredi, la Française des Jeux (FDJ) a annoncé avoir engrangé 20,6 milliards d’euros de mises en 2022. Un chiffre en hausse de 8,7 % sur un an, notamment dû à une « croissance significative » de la loterie. Au total, le chiffre d’affaires progresse de 9,1 %, s’établissant à 2,46 milliards d’euros. C’est légèrement mieux que les résultats attendus – + 8 % – et qu’anticipé par les analystes consultés par l’agence financière Bloomberg (2,44 milliards) et par le fournisseur de données Factset (2,45 milliards), précise un communiqué publié mercredi.

Sur la loterie, dont la FDJ détient le monopole, la progression du chiffre d’affaires, de +11 % à 1,9 milliard d’euros, reflète « la bonne dynamique intrinsèque des jeux et le retour à la normale dans le réseau de points de vente » (bars-tabacs, points presse…) post-crise sanitaire, commente le groupe.

Cinq millions de joueurs de loterie en ligne

Les jeux de tirage ont bénéficié de « l’attractivité de Loto et EuroMillions, avec un nombre important de jackpots élevés », tandis que les jeux instantanés profitent des « succès des lancements et relancements de jeux, dont Cash, x10 et x20, et As de Cœur », détaille-t-il.

En revanche, le chiffre d’affaires des paris sportifs et des jeux en ligne en concurrence ne gagne que 1 % à 467 millions d’euros malgré l’activité générée par la Coupe du Monde de football fin 2022. Le premier semestre a pâti d’une base de comparaison élevée, avec la tenue un an plus tôt de l’Euro 2020 - décalé d’un an en raison du Covid-19.

Si les mises ont progressé de 8 % dans le réseau physique à 18,1 milliards d’euros en 2022 grâce à « une fréquentation élevée », leur progression « se normalise » sur Internet – elles augmentent de 16 % à 2,5 milliards d’euros pour représenter 12 % des mises totales –, après avoir doublé entre 2019 et 2021, du fait de la crise sanitaire.









Le nombre de joueurs de loterie en ligne a doublé depuis 2019 : ils sont cinq millions, dont deux sur trois jouent aussi en point de vente. Pour 2023, le groupe table sur une progression du chiffre d’affaires de « 4 à 5 % » et un « taux de marge d’Ebitda courant maintenu à environ 24 % ».

La FDJ réaffirme sa volonté de « se renforcer sur le marché français des jeux en ligne en concurrence » grâce à l’offre de poker lancée en novembre sur son application ParionsSport, et à l’acquisition du groupe ZEturf, 2e opérateur de paris hippiques en ligne – aussi présent sur les paris sportifs en ligne avec ZEbet.