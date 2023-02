En moins de cinq ans, la start-up a conquis 1 % d’un marché toujours dominé par les géants du secteur, comme Manpower, Adecco ou Randstad. Mais bousculé par de plus petits acteurs qui déboulent avec des solutions dématérialisées, reposant sur l’intelligence artificielle, comme Gojob. Iziwork s’est lancée en 2018, avec pour ambition de « dépoussiérer » l’intérim, grâce à un modèle 100 % numérique dans un premier temps, et qui a été complété par un réseau de 300 agents sur le terrain depuis. Directeur général de l’entreprise, Jérôme Bouin est convaincu que c’est en marchant sur ces deux jambes que la mutation de l’intérim s’effectuera.

Vous dites que le secteur de l’intérim a du mal à se réinventer, en quoi est-ce qu’Iziwork entend le faire ?

La plupart des secteurs d’activité en France se sont réinventés par le numérique, hormis celui des ressources humaines. Il y avait un blocage, du fait qu’humain et digital ne seraient pas compatibles - ce qui est faux - et à cause d’un taux d’équipement numérique assez faible chez les « cols-bleus » [les ouvriers], de l’ordre de 15 %, au début des années 2010. A la fin des années 2010, il est passé à 95 %, et Iziwork est née en 2018, avec pour objectif de faire se rencontrer les intérimaires et les entreprises à travers le digital, uniquement grâce à l’intelligence artificielle.

Un modèle qui a évolué depuis ?

Le digital est un formidable accélérateur de performances, permettant au client de trouver le bon candidat en très peu de temps, mais nous nous sommes rendu compte, au bout de deux ans, qu’il fallait compléter cela, c’est pourquoi nous avons mis en place un réseau de partners. Ce sont des entrepreneurs qui sont nos agents sur le terrain, et qui font la liaison entre le client et le candidat. Aujourd’hui, Iziwork c’est l’alliance de la technologie et du contact humain, et c’est cela qui va dépoussiérer le monde de l’intérim. Nous sommes convaincus que c’est l’alliance des deux qui va véritablement marcher.

On vante les mérites de l’intelligence artificielle, qui est certes un outil très puissant, mais c’est aussi une technologie qui a ses limites, et qui ne peut pas remplacer la connaissance du terrain ?

Il faut les deux jambes. Ceux qui sont 100 % digitaux n’ont pas la capacité d’analyser que dans telle ville, il n’y a pas de bus de nuit permettant à un candidat d’être présent sur site à 5 heures du matin. Et le contact humain sert énormément les candidats également, qui certes veulent effectuer toutes leurs démarches sur leur smartphone pour ne plus passer des heures en agence, mais qui, de temps en temps, ont besoin d’un professionnel en face d’eux, pour les faire monter en compétence.

L’intelligence artificielle vous permet de dénicher le bon candidat en combien de temps ?

Si vous cherchez un tourneur-fraiseur à Reims qui parle français et polonais, ce sera long, parce qu’un tel profil est difficile à trouver, voire devra être formé. En revanche, l’IA va trouver en quelques secondes dans notre base d’1,7 million d’inscrits, les dix candidats les plus compétents par rapport à une demande, et proches du lieu travail, ce qui aujourd’hui est très important en raison du prix de l’essence. J’insiste aussi sur le fait que l’intelligence artificielle évite tous les biais : elle ne fait pas de discrimination, elle réfléchit compétence.

Votre cible de départ était les « cols-bleus », est-ce que cela a évolué ?

Effectivement, nous visons aussi les « cols blancs » désormais, tout ce qui touche au tertiaire, et nous travaillons aussi de plus en plus au recrutement permanent en CDD ou CDI, pour le BTP et l’hôtellerie-restauration, secteur en carence de candidatures.

Comment analysez-vous, et comment vous adaptez-vous, aux évolutions du marché du travail, notamment depuis le Covid ?

Le BTP est un secteur en tension depuis longtemps, et représente toujours près d’un quart des intérimaires en France. En revanche, il manque désormais aussi des compétences dans l’hôtellerie-restauration, où il y a eu un vide pendant des mois à cause du Covid, ce qui oblige à travailler sur l’attractivité du secteur. Le monde du tertiaire a aussi été bouleversé avec de plus en plus de télétravail. Pendant le Covid, beaucoup de choses se sont faites à distance, et la bascule vers la distanciation, le digital, a été faite par tout le monde, alors que c’était encore un peu un gros mot dans le monde de l’emploi il y a quelques années. C’est pour cela que le développement de l’intérim digital est aussi fort depuis le Covid.









Plus généralement, comment expliquez-vous cette crise de recrutement dans de nombreux secteurs en France ?

Le problème de beaucoup d’employeurs, est qu’ils veulent quelqu’un qui a déjà fait le même métier, alors qu’ils devraient chercher quelqu’un qui a les compétences pour le faire, car de nombreuses compétences peuvent se reproduire dans d’autres métiers. Exemple : on cherche des soudeurs, il n’y en a pas assez en France, ce sont des personnes qui ont la capacité à travailler debout, des deux mains. Ce sont les mêmes compétences que celles d’un coiffeur. Mais pour passe d’un secteur A à un secteur B, il faut accompagner l’employé, et il faut des employeurs qui cherchent avant tout la compétence. Ceux qui font cela ont moins de problèmes d’employabilité que les autres.