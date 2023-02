Les bénéfices de TotalEnergies au plus haut alors qu’une grève est reconduite mercredi matin dans la plupart des raffineries. Le cinquième groupe pétrolier mondial a dévoilé mercredi un bénéfice net pour l’année 2022 de 20,5 milliards de dollars (19 milliards d’euros), le plus gros de son histoire.

Pour la deuxième année consécutive, l’entreprise française empoche des bénéfices colossaux, après la perte historique de 7,2 milliards de dollars en 2020 en raison de la crise du Covid-19.

Le groupe fait mieux que les 16 milliards de dollars enregistrés en 2021, son record précédent, porté par l’envolée des cours du gaz et du pétrole dans le sillage de la guerre en Ukraine.

Biden dénonce des profits « scandaleux »

Comme pour ses rivales ExxonMobil ou Chevron, dont le président américain Joe Biden a dénoncé les profits « scandaleux », les résultats de TotalEnergies ont été dopés par le retour en force de la demande de pétrole après la pandémie de Covid-19 et plus encore par la flambée des cours des hydrocarbures qui a suivi le début de la guerre en Ukraine.

Compte tenu de ses résultats, TotalEnergies va gratifier ses actionnaires d’un dividende total de 3,81 euros par action au titre de l’année 2022, dont 1 euro en dividende exceptionnel, déjà versé en décembre 2022, et il va annuler des actions propres, ce qui va mécaniquement profiter aux actionnaires historiques.









Ces bénéfices prévisibles, dévoilés en pleine urgence climatique et crise du pouvoir d’achat, au moment où les factures d’énergie pèsent sur ménages et entreprises, avaient fait réagir avant même leur publication.

« Pour un monde plus juste et pour le climat, nous devons mettre un terme à l’expansion des projets pétroliers et gaziers », a déclaré mardi Greenpeace France sur Twitter.

En France, l’Assemblée nationale s’est opposée à l’idée d’une taxation de ces profits exceptionnels.