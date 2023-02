Les superlatifs pour qualifier le parcours professionnel de Virginie Morgon sont toujours élogieux. Mais à 53 ans, après une carrière sans faute, la star de la finance vient de connaître un premier accroc avec son évincement de la direction d’Eurazeo.

Fille de médecins lyonnais, la dirigeante née le 26 novembre 1969 a été formée par la banque Lazard où elle a passé 16 ans, après des études à Sciences Po Paris et un master en économie et management de la prestigieuse université Bocconi de Milan. Chez Lazard, elle grimpe rapidement les échelons pour devenir à 32 ans la plus jeune associée-gérante de la banque.

En 2008, elle rejoint un ancien associé-gérant de Lazard passé à la tête d’Eurazeo, Patrick Sayer. Ce dernier lui cèdera sa place à la présidence du directoire d’Eurazeo en 2018. Quatre ans plus tard, des dissensions avec l’actionnaire principal, la famille Decaux, poussent cette mère de quatre enfants vers la sortie, et elle est remplacée par deux présidents.

Dynamique, exigeante et franche

« C’est le genre de personne qui donne envie de donner le meilleur de soi. Elle tire les gens vers le haut et est devenue un modèle pour plein de gens qui sont entrés chez Eurazeo », a confié à l’AFP une source interne qui la côtoie régulièrement. Dynamique avec « 30 idées à la seconde », elle est aussi décrite comme « hyper exigeante » et « franche » - « c’était elle, la boss » - tout en étant « quelqu’un de profondément humain, très proche des équipes et à l’écoute des gens ».

La première grosse opération de Virginie Morgon a été l’investissement dans la marque de doudounes Moncler en 2011. « Je me suis fait insulter sur les marchés », racontait Patrick Sayer en 2019 au Monde, « prétendument, on n’y connaissait rien au luxe, c’était trop cher. Mais c’est elle qui avait raison, grâce à sa capacité à ne négliger aucun détail ». Ce sera l’une des plus belles réussites d’Eurazeo, rapportant près de cinq fois la mise de départ.









Virginie Morgon gérera aussi, entre autres, la prise de participation dans le groupe hôtelier Accor. « Si je pars en guerre, je la prends avec moi ! », avait dit d’elle Sébastien Bazin, le PDG d’Accor Hotels au Monde en 2019. « Quand vous regardez mon parcours professionnel, je ne suis pas sûre de compter beaucoup de personnes de mon âge qui n’aient travaillé que pour deux entreprises », remarquait auprès de l’AFP Virginie Morgon lors de sa nomination à la tête d’Eurazeo, alors qu’elle était directrice générale et présidente d’Eurazeo Amérique du Nord.

Un « modèle pour les jeunes femmes »

À l’époque, cette nomination féminine tranchait dans l’univers très masculin du capital-investissement. « Que je sois une femme et que j’accède à la présidence d’Eurazeo, oui, bien sûr j’en suis très fière », avait-elle dit. « Est-ce que j’aurais d’autant plus la fierté d’être un modèle pour un certain nombre de jeunes femmes dans le secteur de l’investissement ou de la banque ? […] Je crois que je le fais déjà depuis de longues années ».









Virginie Morgon, au carnet d’adresses bien fourni, a transformé Eurazeo en société d’investissement internationale présente dans plus de dix pays et dont les actifs sous gestion sont passés de 7 milliards à 32 milliards d’euros. « Elle sort du lot, elle est directe, européenne mais globalisée et, à New York, son nom est devenu incontournable dans notre microcosme. Mais surtout, avec elle, vous pouvez parler de tout : des deals, des droits de l’homme ou de la promotion des femmes », selon Lloyd Blankfein, ancien PDG de Goldman Sachs, cité dans le Journal du dimanche en 2018.

Virginie Morgon est aussi administratrice indépendante de L’Oréal. Elle est également co-présidente de Human Rights Watch en France et engagée dans le Women’s Forum for the Economy and Society.