La petite bête qui monte, qui monte… Estimée à 6 % au mois de janvier, la hausse des prix continue sa course folle, n’épargnant aucun secteur, ni aucune catégorie d’âge. Insensible, elle s’attaque même aux plus jeunes, les bébés. Car nos chères petites têtes blondes (ou brunes, ou rousses) sont un poste de dépenses déjà important pour les jeunes parents.

Une enquête Ipsos parue en 2019 estimait à 490 euros mensuels, soit 5.880 euros par an, le coût d’un premier bébé. Entre les couches, les produits de soin, les rendez-vous médicaux, la nourriture et les vêtements, les sommes englouties sont conséquentes et continuent d’augmenter. Couches lavables, vêtements de seconde main, des solutions existent.

Vous êtes parents d’un bébé et avez dû revoir vos dépenses dernièrement à cause de votre pouvoir d’achat ? Comment faites-vous ? Faites-vous du fait maison pour la nourriture plutôt que des petits pots ? Gardez-vous les vêtements plus longtemps ? Privilégiez-vous la seconde main ? Avez-vous réduit les achats de jouets ? Racontez-nous.