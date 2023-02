L’enseigne nordiste de prêt-à-porter féminin Pimkie est sur le point d’être cédée à un consortium alliant Lee Cooper France, Kindy et Ibisler Tekstil, a-t-on appris jeudi auprès de sources syndicales et proche du dossier. Le rachat risque d’entraîner la suppression d’environ 500 postes.

« La cession de Pimkie » par l’association familiale Mulliez (AFM) « va bientôt être entérinée », a indiqué, à l’AFP, une source proche du dossier, confirmant une information de Challenge.

« En avril, on devrait nous annoncer un plan social »

Une audience de conciliation est prévue, le 8 février, devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, portant « sur les conditions de la cession » et les « engagements » pris par le vendeur et le repreneur, a précisé cette source.

L’enseigne, qui emploie 1.500 salariés et compte 232 magasins en propre et 81 en affiliation, avait annoncé en octobre être entrée en négociations exclusives pour être rachetée avec le consortium composé des groupes Lee Cooper France, Kindy et Ibisler Tekstil.

Selon Marie-Annick Merceur, déléguée syndicale CFDT, les repreneurs « seront dans les murs vers les 16-17 février » et « en avril, on devrait nous annoncer un plan social avec une centaine de magasins à fermer ».

Aucun commentaire de la direction

« L’expert du CSE évalue de 450 à 500 le nombre de postes supprimés » dans le cadre de ce PSE (plan de sauvegarde de l’emploi), indique-t-elle. Ces éléments ont été présentés lors d’une réunion du CSE au mois de décembre. Contactées par l’AFP, les directions de Pimkie et Kindy se sont refusées à tout commentaire.









« La restructuration, le plan social, on sait qu’ils auront lieu, c’est acté dans tous les cerveaux », a pour sa part affirmé, à l’AFP, Frédérique Dupont secrétaire du CSE (CFE-CGC). Mais la fermeture d’une « centaine de magasins », représentant environ 400 à 500 salariés, « c’est une estimation, rien n’est gravé dans le marbre ».