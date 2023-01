Une demande en forte hausse, portée par des achats records des banquiers centraux, qui ont plus que doublé en un an. Le Conseil mondial de l’or (CMO), dans un rapport publié mardi, estime que la demande a atteint l’an dernier son niveau le plus élevé depuis plus d’une décennie.

La demande d’or pour l’ensemble de l’année 2022 s’est établie à 4.740,7 tonnes, en augmentation de 18 % par rapport à 2021, propulsée par un quatrième trimestre robuste.

« La grande surprise de l’année a été évidemment la demande record des banques centrales, qui a atteint son plus haut niveau depuis 55 ans, avec le second semestre à lui seul générant des achats de plus de 800 tonnes », a affirmé Louise Street, analyste au sein de l’organisation.

L’or, « une réserve de valeur à long terme »

Ces institutions se sont en effet ruées vers l’or durant l’année, la demande ayant plus que doublé en un an en atteignant 1.135,7 tonnes en 2022 contre 450,1 l’année précédente. L’or est très apprécié par les banques centrales, qui s’en servent « comme une réserve de valeur à long terme » notamment car il se porte bien en temps de crise en servant de rempart contre l’inflation, explique l’analyste.

Les achats de lingots d’or et les pièces de monnaie se sont maintenus en continuant d’attirer les investisseurs dans plusieurs pays, compensant la faiblesse de la demande venue de Chine. Au total, les investissements en lingots et pièces ont totalisé 1.217,1 tonnes en 2022, contre 1.190,9 en 2021.





A la traîne, les secteurs de la bijouterie et de la technologie ont enregistré une légère baisse de la demande, fléchissant respectivement de 2 et 7 % sur l’année (2.189,8 tonnes pour les bijoux et 308,5 tonnes pour la technologie). L’essoufflement de la demande du secteur technologique s’explique principalement par la persistance des problèmes de chaînes d’approvisionnement depuis la pandémie de Covid-19. Et le ralentissement économique mondial a pesé sur la demande des consommateurs.