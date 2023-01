Le Boeing 747, dont l’ultime exemplaire est livré mardi, a marqué l’histoire de l’aviation civile en devenant le premier appareil à deux couloirs.

Quelque 50.000 mécaniciens, ingénieurs et employés administratifs ont participé à la construction du premier exemplaire en environ 16 mois, pour un chantier qui a débuté en 1967. Pour l’assembler, Boeing a dû construire l’usine d’Everett, dans le nord-ouest des Etats-Unis, qui reste le plus grand bâtiment au monde en volume. Premier vol commercial en 1970 pour ce géant des airs, un peu moins d’un an après les premiers essais.

Plus de 1.500 appareils ont été fabriqués pour plus de 100 compagnies aériennes. L’appareil peut théoriquement transporter plus de 600 passagers. La dernière version de l’appareil, le 747-8, a une envergure de 68,4 mètres pour une longueur de 76,3 mètres et une hauteur de 19,4 mètres. Il peut parcourir l’équivalent d’un marathon en 2,5 minutes, et a une autonomie de vol de 14.430 kilomètres en version passagers, 8.010 kilomètres en version cargo.

La Nasa a transporté des navettes spatiales grâce au 747

Dans les années 1970, la Nasa modifie deux 747 pour transporter ses navettes spatiales sur le dos de l’avion. L’avion officiel des présidents américains, Air Force One, est un 747 depuis 1990. George Bush père, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden ont donc tous emprunté l’appareil.

En 1979, Jean-Paul II arrive en Irlande dans un 747 d’Aer Lingus pour la première visite d’un pape dans le pays tandis que l’ayatollah Khomeini met fin à son exil en rentrant en Iran à bord d’un 747 d’Air France.

Les accidents les plus meurtriers de l’aviation civile restent la collision, en mars 1977, de deux 747 à l’aéroport de Tenerife aux Canaries (583 morts), et l’accident, en août 1985, d’un 747 de la Japan Airlines entre Tokyo et Osaka (520 morts).