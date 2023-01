« C’est difficile de se dire qu’à 40 ans, on n’est pas autonome financièrement. » Alors que les enseignants sont appelés à se mettre en grève et venir manifester nombreux ce mardi 31 janvier, pour protester contre la réforme des retraites, 20 Minutes donne la parole à Clément Peyrottes. Cet enseignant en école primaire a accepté de nous ouvrir ses comptes du mois de janvier 2023.

Côté revenus, Clément s’estime « chanceux », il est propriétaire de son appartement et touche un salaire à 2.469 euros net par mois. Si sur le papier sa situation semble avantageuse, l’homme de 40 ans n’arrive pas à boucler ses fins de mois. « Je n’arrive plus à épargner, je ne sors plus et je vais manger chez ma mère pour économiser quelques repas. »

Ce sont des dépenses « exceptionnelles mais obligatoires », comme les réparations de sa voiture ou le ravalement de façade de son immeuble qui font plonger Clément dans le rouge. Toute la liste de ses dépenses et son interview à retrouver en vidéo en-tête d’article.