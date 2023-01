La compagnie aérienne britannique Flybe a annoncé samedi avoir cessé son activité et annulé tous ses vols. « Nous sommes tristes d’annoncer que Flybe a été placée sous administration (judiciaire) », a tweeté la société. « Flybe cesse désormais son activité. Tous les vols Flybe en provenance et à destination du Royaume-Uni sont annulés et ne seront pas reprogrammés », a-t-elle ajouté.

L’autorité britannique de l’aviation civile (CAA) a demandé aux passagers ayant réservé un vol sur Flybe de ne pas se rendre à l’aéroport, « étant donné que tous les vols Flybe sont annulés » a observé Paul Smith, responsable, dans un communiqué.

« Il est toujours triste de voir une compagnie aérienne (être placée sous) administration (judiciaire) et nous savons que la décision de Flybe de mettre fin à son activité sera éprouvante pour tous ses employés et clients », a-t-il déclaré.

530 vols par semaine

Flybe n’avait repris ses vols qu’en avril, après avoir fait faillite en 2020 du fait de la pandémie qui a porté un coup dur à une grande partie du secteur du transport aérien. Autrefois leader dans le domaine des vols intérieurs au Royaume-Uni, la société opérait jusqu’à 530 vols par semaine, notamment au départ de l’aéroport londonien d’Heathrow, vers des villes britanniques mais aussi étrangères comme Amsterdam et Genève.

A l’issue de sa faillite en 2020, les actifs de Flybe avaient été rachetés par Thyme Opco, une entreprise liée au fonds d’investissement américain Cyrus Capital.