C’est un record historique depuis la création de l’Etat après la Seconde Guerre mondiale. L’Allemagne a enregistré sur l’ensemble de l’année 2022 un taux d’inflation de 7,9 %, a confirmé ce mardi l’Institut national de statistiques. « Le taux d’inflation annuel historiquement élevé est principalement dû aux hausses extrêmes des prix des produits énergétiques et alimentaires depuis le début de la guerre en Ukraine », a expliqué la présidente de l’institut Destatis, Ruth Brand, dans un communiqué.

C’est beaucoup plus qu’en France par exemple où l’inflation a progressé de 5,2 % en moyenne en 2022. La hausse des prix avait atteint un pic à 10,4 % en glissement annuel en octobre (normes nationales) au sein de la première économie d’Europe. Mais elle a commencé à ralentir à partir de novembre, notamment grâce au déblocage par Berlin de 200 milliards d’euros permettant de plafonner les prix.

Des aides du gouvernement

En décembre, l’inflation a bien continué de reculer grâce aux aides de l’Etat, atteignant 8,6 % sur un an, a aussi confirmé Destatis mardi. Sur un mois, les prix baissent de 0,8 %.

Les aides du gouvernement ont permis de faire baisser les prix du gaz (-39,1 %) et des carburants (-8,9 %) par rapport à novembre. Toutefois, l’électricité (+0,4 %) et la nourriture (+0,8 %) ont légèrement augmenté. La hausse de l’indice des prix harmonisé, qui sert de référence pour la banque centrale européenne, recule également en décembre, à 9,6 % sur un an, a confirmé Destatis.