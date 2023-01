Une nouvelle collection de PDG pour LVMH. Le géant mondial du luxe renouvelle la tête de ses deux plus grandes marques, Louis Vuitton et Dior, avec la nomination de Pietro Beccari à la tête de la première, et de Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, aux commandes de la seconde.

Ce type de double annonce est très rare pour le groupe. Sa direction a indiqué mercredi matin qu’après dix années comme PDG de Louis Vuitton – marque phare de LVMH, première maison de luxe au niveau mondial en matière de ventes – Michael Burke allait laisser sa place à Pietro Beccari, qui dirigeait Christian Dior Couture depuis 2018 après être entré dans la galaxie LVMH en 2006.

Hommage du père

Delphine Arnault, sa fille de 47 ans, va prendre les commandes de la maison Christian Dior en remplacement de Pietro Beccari. Elle était jusqu’à présent directrice générale adjointe de Louis Vuitton, chargée de superviser l’ensemble des activités produits depuis 2013, après avoir travaillé chez Christian Dior pendant douze ans.

« Sous sa direction, la désirabilité des produits a considérablement progressé, permettant à la marque (Louis Vuitton) de voler de record en record. Son regard aiguisé et son expérience incomparable seront des atouts décisifs pour poursuivre le développement de Christian Dior », a estimé son père.

Les pépites de LVMH

Ces deux nominations – qui seront effectives au 1er février – sont « des signes de confiance évidents, avec aussi la volonté de respecter un équilibre entre personnalités extérieures et membres de la famille Arnault », a commenté Arnaud Cadart, gérant de portefeuilles chez Flornoy.

« Pietro Beccari prend la tête d’une maison stratégique s’il en est, et Delphine Arnault celle de l’autre pépite du groupe : elle a fait ses preuves avec un gros et beau boulot chez Vuitton, c’est une nomination majeure », a-t-il estimé.









Les cinq enfants de l’homme d’affaires travaillent déjà dans le groupe LVMH. Le patriarche Bernard Arnault, 73 ans, est récemment devenu avec sa famille la première fortune mondiale devant Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter, selon le classement de Forbes.