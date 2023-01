Si le secteur aérien n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la crise Covid-19, du côté des avionneurs, c’est la pleine forme. Airbus a annoncé ce mardi avoir livré l’an dernier 661 avions, soit 8 % de plus qu’en 2021, et enregistré 820 commandes nettes. Si ces résultats sont positifs, on est toutefois loin des 720 livraisons escomptées au départ, les problèmes d’approvisionnement étant l’une des difficultés pour atteindre ces objectifs. Or c’est à la livraison que les compagnies aériennes règlent les factures.

« Nous sommes clairement en dessous de nos objectifs, mais au vu de la complexité de notre environnement opérationnel, je tiens à remercier nos équipes et nos partenaires pour les efforts fournis et le résultat atteint. Les prises de commandes considérables, enregistrées pour toutes nos familles d’appareils, y compris les avions-cargos, reflètent la solidité et la compétitivité de notre gamme de produits. Nous poursuivons notre montée en cadence afin d’honorer notre carnet de commandes », a indiqué Guillaume Faury, président exécutif d’Airbus dans un communiqué.

Livraisons en hausse aussi chez Boeing

Le carnet de commandes de l’avionneur reste toutefois très bien garni, puisque fin décembre, il ne comportait pas moins de 7.239 commandes. Sur celles de l’an dernier, la famille A320neo reste largement majoritaire.









Des résultats qui lui permettent de devancer largement son concurrent américain. Boeing a aussi choisi ce mardi pour dégainer ses chiffres. Et en 2022, le constructeur a livré 480 appareils et reçu 808 commandes nettes. Si son nombre de livraisons est en hausse de 40 % comparé à 2021, elle ne lui permet pas de rattraper Airbus.

Le groupe a dû faire face aux conséquences de la crise autour de son 737 MAX, qui a été interdit de vol durant vingt mois après deux crashs d’avions, et des suspensions de livraison de son 787 Dreamliner sur lequel des vices de fabrication ont été décelés.