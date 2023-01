Les confinements et les restrictions liés à l’épidémie de Covid-19 avaient sérieusement freiné l’activité touristique dans les Alpes-Maritimes et à Monaco, avec un nombre de séjours en baisse en 2021 (8 millions de visiteurs) mais surtout en 2020 (6,5 millions). La crise semble désormais passée : le Comité régional du tourisme (CRT) Côte d’Azur annonce ce vendredi que 2022 a « bel et bien marqué un retour à la normale ».

Sur l’année qui vient de s’écouler, « la fréquentation est estimée à plus de 10 millions de séjours, de loisirs ou d’affaires », se rapprochant de 2019, « année de référence record » avec 11 millions de visiteurs, explique l’organisme.









Même moins nombreux (48 %), les visiteurs internationaux sont en tout cas ceux qui ont rapporté le plus à l’économie locale, avec 56 % des revenus. En 2022, note encore le CRT, « les marchés qui ont rebondi le plus fortement sont la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse et le Moyen-Orient ». En revanche, le Japon, la Chine et la Russie présentent logiquement « le moins bon taux de récupération » par rapport à 2019.