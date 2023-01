Malgré une bonne saison avec la reprise touristique en France, les restaurateurs sont en grande difficulté. La raison ? Les prix de l’énergie qui s’envolent et ne permettent pas de dégager des marges. Après les boulangers qui s’étranglent sur leurs factures, ce sont les métiers de la restauration qui tirent la sonnette d’alarme.

Invité mercredi soir sur BFMTV, Thierry Marx, médiatique chef étoilé et président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), demande au gouvernement de « mettre la pression sur les fournisseurs de l’énergie », estimant que « là, ce n’est pas entendable ce que l’on vit sur le terrain » avec « des factures fois dix », se désole-t-il.









Selon le patron de l’Umih, certains restaurateurs sont au bord de la faillite et menacés de mettre la clef sous la porte. « Aujourd’hui on a une bonne saison qui se fait, des touristes qui sont là, des stations ouvertes et il n’y aura pas de marge pour les entreprises », conclut-il.