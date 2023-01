La hausse des prix de l’énergie rend morose le moral des Français. « Les ménages ressentent cette crise comme extrêmement grave et ça peut se ressentir sur leur façon de consommer », relève Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

En décembre, l’indice qui synthétise l’opinion des ménages sur leur situation économique et celle du pays a baissé d’un point à 82 et reste très en-deçà de sa moyenne de longue période, qui est de 100, selon l’Insee.

« Sur les perspectives de niveau de vie en France, on est presque à un plus bas historique depuis les années 1970 », souligne Mathieu Plane. La propension à épargner reste notamment largement au-dessus de sa moyenne de longue période, signe d’une crainte des ménages pour l’avenir.

Depuis l’été, le moral ne se dégrade plus

Le moral des ménages avait atteint un plancher historique en juillet 2022. Depuis, il était un peu remonté et ne se dégrade plus, aidé par une baisse de la crainte du chômage.





« Il est un peu tôt pour imaginer que ça (le moral des ménages) puisse repartir fortement à la hausse, on est dans une phase de stabilisation », précise Philippe Waechter, économiste chez Ostrum Asset Management.

Les ménages s’inquiètent toujours de l’inflation à venir, même si la hausse des prix à la consommation a légèrement fléchi entre novembre et décembre, passant 6,2 % à 5,9 % sur un an, selon une première estimation de l’Insee.

« Dans un monde avec une relative stabilité géopolitique et sans nouveau choc sur l’énergie ou de crise sanitaire venant percuter les chaînes de production, on devrait avoir un reflux d’inflation sur l’ensemble de l’année, surtout à partir du second semestre », analyse l’économiste de l’OFCE.