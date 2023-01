Des solutions émergent ce mardi pour les boulangers qui peinent à continuer leur activité avec la hausse des prix de l’énergie et celle des matières premières. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a proposé de « mobiliser un fonds d’investissement d’urgence de six millions d’euros en faveur de cette branche professionnelle où des premiers commerces ont déjà baissé le rideau ».









« Nous ne pouvons pas accepter de laisser mourir nos artisans boulangers indispensables à la vie quotidienne de nos territoires et qui font la dynamique de nos communes », s’est-il exprimé à travers un communiqué.

De nouvelles aides du gouvernement

Le président de la région se donne une semaine pour cadrer, avec les fédérations et les réseaux consulaires, un plan d’aide simple et rapide afin d’éviter les fermetures et « ne laisser aucun artisan boulanger au bord de la route ».

Plus tôt dans la journée, le gouvernement a annoncé la mise en place de nouvelles aides, notamment la possibilité de résilier sans frais leur contrat de fourniture d’énergie en cas de hausse de prix « prohibitive » ou encore « demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales » pour soulager leur trésorerie.