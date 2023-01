« Allégé en sucre », « faible teneur en sucre », « sans sucres ajoutés ». Peut-on vraiment faire confiance à ces messages mis en avant par les marques pour promouvoir toujours plus de produits ? C’est la question que s’est posée l’UFC-Que choisir, notre partenaire, dans un article publié au mois de janvier. En passant au crible une centaine d’articles, l’association a pu différencier les bons des mauvais élèves.

Au menu : pâtes à tartiner, céréales, pains de mie, fruits au sirop ou encore laits végétaux. Quelques denrées salées figurent également sur la liste, comme du ketchup ou la mayonnaise. Si vous souhaitez en savoir plus et tout comprendre à ces appellations, nous vous proposons, pour cette nouvelle édition du Brief Conso, de poser toutes vos questions au sujet des produits dits « light » et « allégé ».

En quels aliments « allégés en sucres » peut-on avoir confiance ? Leur prix est-il plus cher que leur équivalent classique ? Vous souhaitez savoir si les édulcorants comme le sucralose, l’acésulfame K ou l’aspartame sont sans danger pour la santé ou si un aliment allégé n’est pas surchargé en sel, arômes, additifs, extraits, etc... Quid des matières grasses ? Vous vous questionnez sur la consommation maximale de sucre recommandée ? Posez-nous toutes vos questions.