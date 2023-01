Un peu de répit pour les boulangers touchés de plein fouet par l’augmentation des prix de l’énergie. Élisabeth Borne a annoncé mardi qu’ils pourront « demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales » pour soulager leur trésorerie.

La cheffe du gouvernement a également souhaité sur France Info que les boulangers, qui doivent être reçus à Bercy dans la matinée, puissent également « étaler » les factures énergétiques des premiers mois de l’année « pour passer ce moment difficile en matière de trésorerie ». Au-delà, la Première ministre a assuré que les préfectures seraient mobilisées pour étudier les difficultés qu’il resterait « au cas par cas ».









« Au global, on prend en charge, avec ces différentes aides, l’ordre de 40 % de la facture d’électricité », a-t-elle assuré, regrettant par ailleurs que la plupart des aides en place ne soient « pas suffisamment connues » des entreprises. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises Olivia Grégoire doivent réunir les représentants du secteur de la boulangerie « pour échanger sur les conséquences de la crise énergétique ». Le président Emmanuel Macron recevra également des boulangers jeudi, à l’occasion de la cérémonie traditionnelle de la galette des rois à l’Elysée.