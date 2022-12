Pas de risque de délestage d’électricité avant la mi-janvier. Ce mercredi matin, la présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) Emmanuelle Wargon a fait savoir que le risque de coupure d’électricité s’éloigne. D’après la présidente du CRE, l’appel à la sobriété a été « vraiment entendu par les Français », avec une baisse de 9 % de la consommation totale au cours des quatre derniers mois en France.

Les délestages sont des coupures de courant organisées en cas d’éventuelles pénuries d’électricité. « Jusqu’au 15 janvier on sait qu’on n’aura pas de difficulté » pour couvrir les besoins de la population et des entreprises en électricité, grâce aux températures prévues, aux efforts de sobriété de tous et au redémarrage progressif de réacteurs nucléaires d’EDF, a indiqué Emmanuelle Wargon, interrogée sur France Inter.

Attention en cas de coup de froid

« Après, s’il y a une vague de froid, la situation sera forcément plus tendue », a néanmoins averti la responsable, en saluant le « geste citoyen » des Français qui ont réduit spontanément leur consommation en fin d’année alors que les températures étaient au-dessus des moyennes saisonnières.

« Ça veut vraiment dire que les gens font attention et qu’ils anticipent l’augmentation des tarifs réglementés, qui sera de 15 % en janvier pour le gaz, et de 15 % en février pour l’électricité », a rappelé la présidente du CRE.









Selon des données publiées mardi par le gestionnaire du réseau électrique à haute tension RTE, la consommation d’électricité continue de baisser en France, avec un recul de 7,4 % la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019) la même semaine.