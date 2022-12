Non, le nouveau logo du Forum économique mondial n’est pas une croix gammée

Le Forum économique mondial (WEF) est dans la tourmente. Sur les réseaux sociaux, l’organisation est accusée d’être « nazie ». Plusieurs publications s’accompagnent du texte : « Alerte nazie : critique massive sur la toile du nouveau logo fleuri du WEF. » Jointe aux publications, une photographie d’un logo en fond lors d’une conférence.

Certains affirment qu’il s’agit seulement d’une fleur. Ce à quoi les plus convaincus répondent : « Mais qui voit une fleur sérieusement. En décortiquant le logo on voit clairement une croix gammée. » Qu’en est-il vraiment ?

FAKE OFF

Le Forum économique mondial, aussi appelé Forum de Davos, est une organisation internationale non gouvernementale qui accueille tous les ans à Davos, en Suisse, des rencontres entre responsables politiques, dirigeants d’entreprises et acteurs de l’économie mondiale. Et il ne s’agit absolument pas du logo de cette dernière, mais de celui utilisé lors d’un sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC).

Et bien que le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, ait participé à une conférence du sommet, ce forum n’était pas un événement organisé par son organisation. D’ailleurs sur certaines publications, il est clairement inscrit « APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022 » juste à côté du fameux logo.

Cette Coopération économique pour l’Asie-Pacifique est un forum économique intergouvernemental fondé en 1989, afin d’établir une zone de libre-échange dans la région Asie-Pacifique. L’APEC compte 21 pays et explique sur son site vouloir garantir que les marchandises, les services, les investissements et les personnes puissent circuler librement et facilement par-delà les frontières de ses membres.

Certains internautes avaient déjà pointé du doigt ce logo en novembre dernier, lorsque Emmanuel Macron s’était rendu à Bangkok pour l’édition 2022. « Macron à l’APEC summit dont l’emblème évoque une croix gammée, ce qui ne le dérange aucunement », avait commenté l’un d’eux. Evidemment, s’il s’agissait réellement d’une référence au régime nazi dans ce logo, l’APEC aurait été épinglée.

Comme plusieurs autres internautes l’ont indiqué, le logo ressemble plutôt à une fleur. Plusieurs médias thaïlandais avaient à l’époque expliqué cette image. Le sommet 2022 « utilisera un logo appelé motif Dok Loy, qui est un motif dans le style de l’art thaïlandais qui reflète le moment de la floraison, des feuilles, de la floraison, des lignes de petite différence », était-il indiqué.

Et d’ajouter : « Dok Loy a un total de 21 composants, équivalent au nombre de membres de la zone économique de l’APEC, reflétant les synergies importantes. Pour se préparer à la nouvelle tendance des changements dans le monde, prêt à avancer vers un monde qui a changé vers un nouvel équilibre. » Une signification bien plus simple et logique.