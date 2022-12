Pionnière du microcrédit en France et fondatrice de l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), l’économiste Maria Nowak est décédée à 87 ans dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé vendredi l’Adie. « C’est avec une immense tristesse que l’Adie a appris le décès (…) de sa fondatrice Maria Nowak, la "banquière de l’espoir" », a annoncé l’association dans un communiqué.

« En 1989, avec 2 bénévoles (…) elle a introduit le microcrédit en France en créant l’Adie, qui 35 ans plus tard permet chaque année à plus de 25.000 personnes exclues du crédit bancaire de créer leur entreprise et ainsi, leur emploi », a-t-elle encore souligné.





C’est avec une immense tristesse que l’Adie a appris le décès de sa fondatrice #MariaNowak, la banquière de l’espoir, pionnière du #microcrédit en France dont l'engagement a prouvé que même sans capital on peut #entreprendre, devenir acteur de l’économie et citoyen à part entière pic.twitter.com/FamHZt5Y8O — Association Adie (@Adieorg) December 22, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un parcours prestigieux

Née en 1935 dans la ville polonaise de Lviv, aujourd’hui en territoire ukrainien, Maria Nowak est arrivée en France à l’âge de 12 ans. Après des études à Sciences po Paris et à la London School of Economics, elle a notamment travaillé à l’Agence française de développement (AFD) et à la Banque mondiale.

En 1989, s’inspirant de la Grameen Bank créée au Bangladesh par le futur prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus (2006) pour développer le microcrédit, Maria Nowak fonde l’Adie. L’association a pour objectif d’aider les personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur propre entreprise, grâce à l’octroi de microcrédits.

Maria Nowak en est restée la présidente bénévole jusqu’en 2011, avant de prendre la tête de l’Adie international, où elle a « participé à la création de plusieurs institutions de microfinance » en Belgique, en Tunisie et en Grèce.

« Une femme d’exception »

Toujours au niveau international, Maria Nowak « a fondé et présidé deux réseaux de microfinance : le Centre de la Microfinance (1996) qui couvre l’Europe et l’Asie Centrale et le Réseau Européen de la Microfinance (2003) qui couvre les pays membres de l’Union Européenne ».

Sous la présidence de Jacques Chirac, elle a également été conseillère spéciale au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2001-2003). En 2017, elle avait été élevée par Emmanuel Macron à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur.

« Maria était une femme d’exception, faite de force, de courage, de solidarité et de confiance inébranlable en notre humanité ; sans jamais se payer de mots, elle a tant donné d’elle pour donner leur chance à ceux qui n’ont rien que les mots manquent pour la remercier », a réagi le président de l’Adie Frédéric Lavenir, cité dans le communiqué.