Un « geste » de GRDF en faveur de ses clients lésés. La direction du gestionnaire du réseau de gaz en France veut indemniser des usagers qui ont été impactés par le conflit social au sein de l’entreprise.

Le mouvement, d’ampleur nationale, a été très suivi en Ile-de-France où les grévistes ont bloqué des sites à l’appel du syndicat CGT.

Il s’est traduit par des délais de mise en service du gaz gênants pour des clients qui emménageaient en plein hiver, ou des coupures ponctuelles à Neuilly-sur-Seine, ou encore Perpignan.

Un geste qui concerne « moins de 5.000 clients »

Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF, a précisé que cela concernait « moins de 5.000 clients », tous situés en Ile-de-France et qui devront se manifester auprès de l’entreprise dès lors qu’ils se sont trouvés « dans une situation compliquée ». Ce geste, d’un montant non précisé, prendra la forme d’un versement bancaire.

GRDF est le principal distributeur de gaz en France avec 11 millions de clients. Interrogée sur le coût du mouvement, terminé mardi, la dirigeante a précisé qu’il était « en cours de chiffrage ».

« On a fait face à un certain nombre d’exactions, des dégradations de sites, des véhicules qui ont eu les pneus crevés (…) Les atteintes à l’entreprise, à son matériel ou ses sites, ce n’est pas acceptable, comme d’ailleurs d’aller couper le gaz à des clients, on a parlé de Neuilly mais il y a eu aussi (d’autres coupures) ça et là, à Perpignan, etc, je le condamne, ce n’est pas dans l’ADN des gaziers », a commenté la directrice générale.