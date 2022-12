La nouvelle année se rapproche de plus en plus et arrive avec une ribambelle de nouveautés. Et globalement, les nouvelles sont plutôt positives pour soi et son portefeuille. Notamment grâce à l’augmentation du Smic et du taux du Plan Epargne Logement (PEL), la gratuité des préservatifs en pharmacie pour les moins de 25 ans, ou encore de la suppression de la redevance télévisuelle.

Mais d'autres nouveautés, moins nombreuses, risquent de ne pas être accueillies avec autant d’entrain. Entre autres, l’augmentation du prix du Pass Navigo (pour nos lecteurs Parisiens) et de celui du prix de l’autoroute. Pour vous faciliter la tâche en cette fin d’année chargée, 20 Minutes vous a préparé, comme chaque mois, un petit récap' en vidéo.