Le tribunal de commerce de Grenoble, qui a entendu lundi les représentants des 2.000 salariés, très inquiets de la situation financière de Go Sport, ainsi que la direction de l’entreprise, rendra sa décision mercredi.

Le but de cette audience à huis clos était de vérifier que l’entreprise n’est pas en situation de cessation de paiements à brève échéance. « Le tribunal a considéré que la situation était urgente, qu’il fallait agir vite », a expliqué l’avocate du comité social et économique central (CSEC) de Go Sport, Me Evelyn Bledniak, après l’audience.









Etat de cessation de paiements ?

Comme la chaîne de prêt-à-porter Camaïeu, placée en liquidation fin septembre, avec ses 2.100 salariés licenciés, ses stocks bradés et la marque vendue aux enchères, Go Sport est une filiale du groupe Hermione, People and Brands (HPB), détenue par l’investisseur bordelais Michel Ohayon.

Les commissaires aux comptes de Go Sport, ainsi qu’un expert indépendant mandaté par les élus du CSEC, ont présenté lundi un rapport concluant à l’état de cessation de paiements depuis la période octobre-novembre. La direction de HPB a riposté à l’audience avec un autre rapport indépendant, produisant une déclaration de non-cessation de paiements et promettant un retour à une trésorerie positive à très brève échéance.