Non, Bill Gates n’a pas de lien de parenté avec Ghislaine Maxwell

Il est à nouveau la cible d’une fausse affirmation. Le milliardaire Bill Gates, qui était devenu un des boucs émissaires pendant la pandémie de Covid-19, serait le cousin de Ghislaine Maxwell, d’après plusieurs posts sur Facebook. Complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell a été condamnée pour trafic sexuel de mineures et a fait appel en juillet dernier. Ce lien familial supposé entre Ghislaine Maxwell et Bill Gates serait la preuve que « les élites puissantes travaillent ensemble depuis longtemps » et qu’ils « se serrent les coudes ».

Selon cette allégation, le nom de jeune fille de Mary Gates, la mère de Bill Gates, est Mary Maxwell. Elle serait la « cousine » ou la « sœur de Robert Maxwell, père de Ghislaine Maxwell », présenté comme le « propriétaire de médias britannique, ancien membre du Parlement, espion présumé et fraudeur ». « Ghislaine Maxwell et Bill Gates sont cousins », affirme les posts, dont le message est un même copié/collé. Outre ce lien de parenté est évoquée la fortune du père de Mary Maxwell, qui était un banquier.





Capture d'écran du post sur Facebook faisant état d'un lien supposé entre Bill Gates et Ghislaine Maxwell. - Capture d'écran/ Facebook

FAKE OFF

Contactée, la fondation Bill et Melinda Gates indique que cette affirmation « est fausse » et circule depuis mars 2021. Des médias anglophones comme USA Today ou Reuters l’ont déjà vérifié. Ce lien de parenté supposé avec Ghislaine Maxwell a aussi été mentionné au sujet de la femme d’Anthony Fauci, le conseiller Covid-19 de la Maison-Blanche, dont elle aurait été la sœur (une affirmation fausse).









Si le nom de naissance de la mère de Bill Gates est bien Mary Maxwell, il n’y a pas de preuves de lien de parenté avec Ghislaine Maxwell. Selon l’arbre généalogique de la famille Gates (visible sur geneanet.org), Mary Maxwell, née en 1929, n’avait pas de frère, ni de sœur. Son père, James Willard Maxwell, était un directeur de banque à Seattle, dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis.

L’avis de décès publié en 1960 dans le Seattle Post-Intelligencer (retrouvé ici par USA Today) confirme qu’il laissait derrière lui une fille seulement, Mary Gates. Dans le New York Times ou le Seattle Times, la nécrologie de la professeure d’université et femme d’affaires, décédée en 1994 d’un cancer, ne mentionne pas non plus de frères ou de sœurs.

La vie mouvementée de Robert Maxwell

Ghislaine Maxwell est bien la fille de Robert Maxwell, magnat controversé des médias. La vie mouvementée de cet ancien parlementaire britannique a été racontée dans les journaux et des livres, mais contient des zones d’ombre. Fils de paysans juifs slovaques, Robert Maxwell, né en 1923 Jan Ludvik Hoch, a fui la Tchécoslovaquie avec l’invasion nazie. Il a rejoint l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a adopté le nom de Ian Robert Maxwell. Presque toute sa « famille proche immédiate » a perdu la vie dans le camp de concentration d’Auschwitz, raconte le New York Times en 1991, année du décès mystérieux de l’homme d’affaires. Robert Maxwell n’est donc pas, selon toute vraisemblance, le frère de Mary Maxwell.