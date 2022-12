Ils ont décidé d’écrire à Emmanuel Macron. Le 28 décembre, les 2.300 salariés de Scopolec seront fixés sur leur avenir. Ce jour-là, le tribunal de commerce de Lyon rendra sa décision sur le rachat total ou partiel de la plus grande coopérative ouvrière de France, placée en redressement judiciaire depuis fin septembre après la perte d’une grande partie des marchés qu’elle opérait pour le compte d’Orange.

Ce sous-traitant, dont le siège social se trouve dans le Tarn, assurait pour le compte de l’opérateur Orange la pose de la fibre optique, ce qui représente 40 % de son chiffre d’affaires. Parmi les offres de reprise, lors de l’audience, les administrateurs et mandataires judiciaires se sont prononcés en faveur du projet de reprise du groupe Circet qui sauverait près de 1.100 emplois. Près de 80 % des salariés sociétaires avaient pour leur part soutenu le projet de Newscope, les nouveaux dirigeants de Scopelec qui reprenaient 1.500 employés.









La veille de l’audience du 8 décembre dernier, Carlos Verkaeren, le président du directoire de Scopelec, s’était insurgé contre Orange, expliquant qu’il avait été informé par courrier que l’opérateur ne soutenait pas le projet Newscope. Mise en cause, l’entreprise avait répondu par communiqué qu’elle ne s’était « associée à aucun projet », mais qu’elle a « émis des avis sur les capacités opérationnelles de chaque candidat », ce qui ne vaut pas soutien a-t-elle précisé.

« Souveraineté économique »

L’offre de Newscope a de son côté reçu le soutien de plusieurs députés Nupes, de la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, ainsi que du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Tous ont indiqué que cette solution permettrait de sauvegarder plus d’emplois, mais aussi une souveraineté dans le secteur des télécommunications. Ils en avaient appelé l’État à « prendre ses responsabilités ».

Ce vendredi, ce sont les salariés qui ont décidé d’interpeller directement le chef de l’Etat. « A l’heure où le destin de ces centaines de salariés et le projet qu’ils portent collectivement nécessitent le soutien de tous, nous vous demandons, en tant que chef de l’Etat, premier actionnaire d’Orange, d’obtenir que cette entreprise reconsidère une position injustifiée qui va à l’encontre des principes que vous portez en particulier en matière de souveraineté économique. Monsieur le Président, à l’heure où vous portez les enjeux d’actionnariat salarié, soutenir ce projet est la garantie que les fruits du travail des femmes et des hommes de Scopolec ne seront pas reversés à des actionnaires en France ou à l’étranger mais à leurs salariés et à leurs sociétaires sur notre territoire », plaident-ils dans un courrier signé à la fois par le personnel du groupe, les partenaires sociaux et le conseil de Surveillance représentant les sociétaires.