La crise risque de s’aggraver en Europe. Alors que les Etats-Unis mettent en place un vaste plan de subventions, l’Inflation Reduction Act (IRA), l’Union européenne doit trouver une réponse unie pour éviter une concurrence déloyale dans le secteur de l’énergie. Emmanuel Macron a ainsi appelé jeudi les dirigeants de l’UE, réunis en sommet à Bruxelles, à aller « plus vite » et « plus fort ». Il s’agit de trouver une réponse commune pour aider l’industrie face à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine et la course aux subventions américaines.

« Nous devons avoir une réponse pour maintenir une concurrence équitable et défendre des grands projets, en particulier sur les technologies vertes et les technologies d’avenir en Europe », a déclaré le président français à son arrivée à Bruxelles. « Ce qui suppose d’aller plus vite, de simplifier nos règles et d’avoir une réponse macroéconomique et un niveau d’aide qui, au niveau européen et national, permette de répondre, d’être l’équivalent de ce qu’ont fait les Américains », a-t-il déclaré, plaidant pour une réponse début 2023.

Fonds de souveraineté européen

Le plan américain adopté cet été par Washington prévoit 370 milliards de dollars d’investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Ces aides sont susceptibles de saper davantage la compétitivité européenne déjà pénalisée par la flambée des prix de l’énergie. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a aussi estimé mercredi devant les eurodéputés à Strasbourg que « cette loi risque d’entraîner une concurrence déloyale ». Elle a proposé la mise en place d’un plan européen, sans attendre d’éventuelles concessions de Washington, actuellement discutées au sein de groupes de travail transatlantiques.









Les Européens doivent eux-mêmes rester unis, face à la crise économique. Après la chute historique du PIB provoquée par la pandémie de Covid en 2020, la flambée des prix de l’énergie va faire replonger l’économie de l’UE en récession cet hiver. Ursula von der Leyen a proposé dans ce sens à court terme un assouplissement de l’encadrement des aides d’Etat aux entreprises pour inciter les entreprises à continuer d’investir en Europe et un renforcement du plan européen RePowerEU pour développer les énergies renouvelables et s’affranchir des hydrocarbures russes. Elle plaide également depuis septembre pour un « fonds de souveraineté » européen pour développer une politique industrielle commune et investir davantage dans des projets de recherche et d’innovation à l’échelle du continent.