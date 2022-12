« Il me faut du L ! », « Je vais chercher un panier ! »… Il y a du monde dans cette allée du Lidl du boulevard de la Villette à Paris ce jeudi matin. Un client lance même un « Oh la la, c’est la guerre ! ». Si ce n’est pas la foule du premier jour de la commercialisation du robot culinaire « Monsieur Plus connect », il y a suffisamment de monde pour ne pas pouvoir accéder aux bacs de marchandises et assister à quelques courses effrénées entre les rayons dès l’ouverture des grilles. Dissipons le doute d’emblée, les gens ne sont pas venus pour le Service à fondue électrique à 29,99 euros mais pour la collab' avec l’ancien footballeur Djibril Cissé. Des joggings, des baskets, des bobs, des chaussettes, des boxers, il y en a pour tous les goûts !

Maxime, 29 ans, est lui venu « spécifiquement pour les vêtements » et il repart avec dans sa besace « des pulls, une sacoche, des bobs et des chaussettes ». « Je viens souvent chez Lidl et j’ai vu cette vente dans le magazine, explique-t-il. Ça va me servir pour un Secret Santa et puis c’est la hype. » Alexandre le grand (par la taille) est lui carrément venu la veille pour savoir si le magasin du 10e arrondissement participait à l’opération. « J’ai vu la vente sur Insta et la pub avec Djibril Cissé, raconte-t-il. Et Lidl avait déjà fait une collab' de chaussures un peu hypé. » Le jeune trentenaire est donc venu pour l’ouverture à 8 heures et a pu récupérer « un sweat pour l’hiver que je compte assortir avec des chaussures que j’ai achetées à côté » et « des souvenirs à distribuer ».

L’essor du prolo-chic

Car de nombreux acheteurs emportent aussi des pièces pour leurs proches (demandez au chef de l’auteur de ces lignes s’il ne lui a pas commandé une paire de sneakers blanches ?). Et c’est le cas d’Yvana, 22 ans qui a rempli son cabas d’articles pour elles et « des potes ». « C’est trop drôle, se marre-t-elle. Cet engouement pour ces vêtements alors que l’image qu’on a quand on va chez Lidl, c’est qu’on n’a pas de thunes. » C’est ce que certains appellent du prolo-chic avec toutes les ambiguïtés que cela peut générer. Mais Yvana est une vraie, qui fréquente « Lidl depuis tout le temps » et elle, ce qu’elle kiffe, ce sont le « logo et les couleurs », avec une préférence pour les chaussettes.









« Grande fan des produits Lidl », Emmanuella, 31 ans, se définit même comme une « collectionneuse ». « Je collectionne les nouveaux produits mais uniquement ceux qui me sont utiles », tient-elle à préciser. Elle a décidé de prendre « des chaussettes et des baskets » pour elle et un proche qui, lui, « collectionne tous les objets Lidl ». Malgré un prix très attractif (15 euros la paire de sneakers, par exemple), elle juge les produits « assez bien faits ». Mais elle a été moins séduite par cette collab' avec le footballeur. « Ça a un peu régressé au niveau esthétique », déplore-t-elle.

Vive les garçons colorés !

Mais cette vente textile n’attire pas que des jeunes fashionistas, il y en a aussi des plus âgés comme Bertrand, 54 ans, qui a pris deux paires de sneakers bariolées car c’est un « garçon coloré ». Il est arrivé un peu avant l’ouverture avec un expresso à emporter pour patienter. « J’ai bien fait d’arriver en avance car c’est la cohue, constate-t-il. C’est dingue ! »

Et en effet, Une grosse heure après l’ouverture du Lidl, il n’était plus possible de trouver des sacs-bananes et il ne restait qu’une petite poignée de pulls. Mais de nombreuses paires de sneakers étaient encore disponibles. De l’aveu d’une vendeuse, le magasin a reçu beaucoup plus de lots de baskets que de textiles. Donc si vous êtes des fanas de Lidl mais que vous avez oublié votre réveil, il vous reste encore une chance de ne pas repartir les mains vides.