Le groupe chinois Quechen a suspendu son projet d’usine de silice à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), sur les terrains du port de Marseille, qui devait créer 130 emplois directs, a indiqué mardi le port à l’AFP, confirmant une information du média Gomet'.

Quechen Silicon Chemical International Development Company Limited avait signé en janvier 2018, à l’occasion d’une visite du président Emmanuel Macron, un accord avec le Grand Port Maritime de Marseille pour l’installation d’une usine de production de silice et d’un centre de recherche et développement à Fos-sur-Mer.

La guerre en Ukraine en ligne de mire

Il promettait ainsi un investissement de 100 millions d’euros et la création de 130 emplois directs. « En novembre dernier, Quechen nous a informés de sa volonté de suspendre son implantation dans le port de Marseille-Fos en raison de l’actualité géopolitique européenne », a indiqué le port à l’AFP. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie ont flambé en Europe, ce qui a pour effet de renchérir le coût de la production industrielle.

Quechen, basée à Wuxi (est de la Chine), produit notamment de la silice à haute dispersion (HDS) utilisée dans la fabrication de « pneus verts », moins polluants. Elle permet de réduire la résistance au roulement des pneus et donc la consommation de carburant. Le port de Marseille-Fos, qui est l’un des plus importants de France, souligne disposer « d’un foncier disponible et aménageable rare » pour des investisseurs, notamment « dans la production d’énergies vertes ».