L’Hexagone reste en vert. Le gestionnaire du réseau de lignes à haute et très haute tension RTE a maintenu ce vendredi en vert son signal EcoWatt pour lundi, signifiant qu’il devrait y avoir assez d’électricité malgré un pic de consommation et une vague de froid attendus.

« Le signal vert ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire attention, et toute baisse de consommation permettra de préserver les stocks de gaz et d’hydroélectricité », a précisé RTE. Le gestionnaire prévoit une pointe de consommation d’électricité à 81,5 gigawatts en raison de températures hivernales qui selon ses hypothèses seront en dessous des températures de référence pour la saison.

Un système d’alarme

La France connaît ce vendredi une journée hivernale, avec des températures de l’ordre de 0 à -3 °C degrés sur les deux-tiers nord du pays selon Météo-France qui prévoit une journée froide pour samedi. Pour lundi et toute la semaine prochaine, RTE table sur un mercure en baisse de 5 à 6 degrés par rapport aux températures de référence.

« A ce jour, c’est vert mais s’il y a un aléa durant le week-end, le signal pourrait passer au orange », selon RTE, ce qui signifie qu’il faudra économiser l’électricité pour ne pas surcharger le réseau. Le système d’alarme EcoWatt fonctionne pour appeler les consommateurs à économiser l’électricité quand c’est nécessaire, vert quand tout va bien, orange quand l’approvisionnement électrique est tendu, et rouge quand l’alerte est maximale et qu’il faut impérativement couper son chauffage ou ne pas brancher certains appareils électroménagers aux heures de pointe, lave-linge, sèche-linge, fours, etc.

Remise en service de réacteurs

La plateforme EcoWatt, gérée par RTE, avait déjà émis un signal orange le 4 avril 2022, qui était passé relativement inaperçu sauf dans les entreprises qui pratiquent l’effacement quand on le leur demande, en échange d’une rémunération. Le passage à l’orange le 4 avril avait permis d’économiser 800 MW, « soit l’équivalent de deux fois la consommation de la ville de Montpellier et quasiment la puissance d’un réacteur nucléaire », selon RTE.

Tarifs élevés, risques de coupures : l’approvisionnement en électricité est devenu une préoccupation politique et économique majeure en raison d’un niveau de production historiquement bas du parc nucléaire en 2022, même si la situation s’améliore progressivement. Avec la remise en service par EDF de réacteurs supplémentaires, 40 sur 56 étaient branchés vendredi, et RTE table sur « 41 réacteurs disponibles lundi, plus toutes les centrales à charbon et gaz », sans compter de l’électricité qui sera importée.