Jamais un directeur de laboratoire marseillais comme Frédéric Bénéton pensait croiser un jour dans le cadre de son travail l’acteur mondialement connu Brad Pitt. Jamais le président de ProGeLife n’avait-il sûrement imaginé être un collaborateur de la star de Fight Club. C’est pourtant ce qui arrive à cette petite société marseillaise. A la mi-septembre, Frédéric Bénéton et ses équipes ont rencontré furtivement la star à l’occasion de l’aboutissement d’un projet de plusieurs mois.









Début 2021, le petit laboratoire marseillais est contacté par la famille Perrin, associée à Brad Pitt depuis plusieurs années dans la production d’un rosé aujourd’hui très couru. Les deux fondateurs de ProGeLife sont connus pour avoir découvert en 2003 un gène responsable d’une maladie rare qui occasionne le vieillissement accéléré, et qui touche 300 personnes dans le monde, dont deux en France : la Progeria.

Un peu de vigne de Brad dans ta crème

« C’est une maladie terrible mais passionnante, parce qu’elle est emblématique du vieillissement, raconte Frédéric Bénéton. Nous nous sommes fixés donc comme objectif de mettre un médicament sur le marché. Mais il faut trouver pour cela une ressource à plus court terme. »

Alors, fort de cette expertise sur le sujet, ProGeLige décide en 2018 de mettre à profit ces connaissances scientifiques dans le domaine cosmétique. Déjà auréolée du succès avec le vin Miraval, la famille Perrin nourrit la même ambition quelques années plus tard. « Marc et Pierre Perrin sont des passionnés des bienfaits de la vigne, raconte Frédéric Bénéton. Cela faisait des années qu’ils travaillaient dans ce domaine. Et de notre côté, on était en train de développer un anti-âge à base de molécules naturelles. » Le laboratoire marseillais développe un actif contre le vieillissement de la peau, basé sur trois molécules naturelles présentes dans des extraits de plante. « On utilise notamment des extraits d’huile issus de résidus de trois cépages différents des vignes du Miraval », précise Frédéric Bénéton.

En septembre 2022, Brad Pitt, ses associés vignerons et le laboratoire marseillais lancent en ligne « Le Domaine », leur première marque de cosmétique. « La présence de l’acteur dans ce projet a permis une médiatisation énorme, se réjouit Frédéric Bénéton. On a pu vendre plus de 1.000 articles. » Pour se les offrir, il faut quand même débourser entre 70 euros pour l’émulsion nettoyante et 350 euros pour le sérum.