« Les demandes d’équipement en matière de protection antivols n’ont jamais été aussi nombreuses », lance Thierry Cremer, associé de l’entreprise familiale Smob, présente dans le marché de la grande distribution depuis plus de vingt ans dans le quart sud-est de la France. Ce responsable des achats l’assure, ses ventes « ont explosé ». « La démarque dans les supermarchés a toujours été un fléau pour les supermarchés et la crise inflationniste que nous connaissons ne fait qu’empirer le phénomène », ajoute-t-il.

Selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur, les plaintes pour des vols à l’étalage ont d’ailleurs augmenté de 17 % entre janvier et août 2022 par rapport à la même période l’an dernier. A Nice, plusieurs enseignes du centre-ville assurent qu’il y a « de plus en plus de vols » sur les produits de base même si « ça a toujours existé ».

La viande et le poisson, les denrées les plus volées

« On avait l’habitude de mettre des antivols sur des bouteilles d’alcool ou des consoles, pas sur de la viande ou du poisson », développe le spécialiste dans le domaine. Différentes de celles qui sont évidentes pour le client, les protections antivols des produits alimentaires sont, quant à elles, des « pièges invisibles », dévoile Thierry Cremer qui ne peut pas « en dire trop » sur ses techniques pour ne pas informer « les potentiels voleurs ».

D’après lui, « ce type de marchandise a toujours été volé ». Ce qui a changé, « c’est le profil type de ce qu’on pense d’un voleur ». Il illustre : « Il y a beaucoup de personnes âgées, dont on aurait aucun doute sur leur bonne foi, mais qui ont une petite retraite et se mettent à voler une escalope. » Selon les retours qu’il a en ce moment, les denrées alimentaires les plus volées seraient les viandes et les poissons.

« C’est le gérant du magasin qui décide où il va mettre ces antivols, avance-t-il. Comme ça a un certain prix, il ne va pas s’amuser à en mettre sur tous les produits. Il ne va pas investir sur un piège antivol pour des biscuits premiers prix par exemple. »

Des antivols pour des produits de coiffures, de bébés ou dans les magasins de bricolage

Le plus étonnant pour cet associé de l’entreprise familiale est les demandes des clients. « Je n’aurais jamais imaginé équiper des magasins bio, de bricolage ou des pharmacies, lance-t-il. J’ai même mis des pièges pour des produits de coiffure et même pour bébés. Et les propriétaires ne demandent pas un équipement antivol pour le plaisir, à 35.000 euros l’installation. » Pour le responsable des achats, ce genre d’investissement est « forcément rentable car la démarque coûte très cher ». Et dans tous les cas : « Ça dissuade les personnes mal intentionnées », assure-t-il.









C’est ce que pense Miranda Di Lorenzo, déléguée syndicale centrale UD-CGT commerce à Nice, qui réclame davantage de personnels, notamment à la sécurité. « Il y a de moins en moins d’agents, s’exclame-t-elle. Et ce n’est pas aux employés des caisses de gérer ces problèmes. D’autant plus qu’avec le libre-service, on est encore plus exposé aux vols. »

Pour elle, avec la période des fêtes de fin d’année, « ça va s’amplifier ». « On va être obligé de faire très attention à des produits comme le saumon ou le foie gras », dit cette employée de Monoprix. Elle ajoute : « On est déjà 20 % plus cher que le reste des supermarchés, donc avec l’inflation, ça devient très difficile pour certains. Ce sont d’ailleurs les habitués du magasin qui commettent le plus de vols chez nous. »