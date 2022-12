Voici un nouvel épisode de notre Brief Conso, préparé par 20 Minutes et son partenaire l’UFC-Que Choisir. Cette semaine, c’est au tour du vaste sujet de la mode jetable de se soumettre aux questions des lecteurs de 20 Minutes. A l’approche des fêtes de fin d’année, durant lesquelles bon nombre d’articles de mode risquent de se retrouver au pied du sapin, vous vous êtes peut-être déjà demandé s’il était possible de verdir votre consommation de prêt-à-porter.

Fabienne Maleysson, journaliste à Que Choisir, répond à vos interrogations en s’appuyant sur ses deux enquêtes, parues dans les numéros de novembre et de décembre. Peut-on se fier aux prétendues gammes « durables » des marques de prêt-à-porter ? Y a-t-il des matières à privilégier ? Les réponses dans la vidéo ci-dessus.