Pour la deuxième année consécutive, 20 Minutes est partenaire des assises économiques des outre-mer, organisées par le groupe Ouest-France, Le Marin et Ilago. L’événement, consacré à l’économie française ultramarine, et dont la deuxième édition a pour thème « Entreprendre ensemble », se tient mardi 6 décembre 2022. Un rendez-vous à suivre en live sur notre site Internet, gratuitement et sans inscription.





Les outre-mer, ce sont 13 territoires de plus de 2,7 millions de Français, dans les trois océans (Atlantique, Pacifique et Indien). Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles, la Guyane, la Réunion, Wallis-et-Futuna et la Polynésie… Ce sont aussi et surtout des territoires qui regorgent d’attractivité, d’opportunités et de perspectives. Et ce, dans nombre de domaines encore méconnus du grand public. Ils sont de solides atouts pour la République, au même titre que le reste des régions et départements français. C’est ce que nous souhaitons vous faire découvrir.

Les grands défis des outre-mer

Comment rassurer les investisseurs ? Quels sont les potentiels et les freins pour atteindre l’ambition de l’autonomie et de la transition énergétiques ? Comment le développement économique des territoires ultramarins peut-il mieux tenir compte des réalités sociétales locales ? Politiques, investisseurs, entrepreneurs et autres acteurs de ces territoires prendront la parole sur les questions de la politique économique, l’énergie, le maritime, l’agriculture, le tourisme, l’emploi, le logement, le transport, l’espace et la culture pour analyser les enjeux et les grands défis à relever par les différents DROM-COM, malgré le contexte politique et social complexe.

Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco sera également présent pour évoquer les moyens mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises des outre-mer, renforcer et vivifier les secteurs historiques et favoriser l’émergence des nouveaux marchés.

Mardi après-midi vous pourrez nous retrouver lors des tables rondes consacrées à l’emploi et au logement, à 15h25, puis aux mobilités insulaires, à 16h35. Le chef doublement étoilé Marcel Ravin et Eric Brel, expert chargé du développement des applications spatiales vers le maritime et les outre-mer au Centre national d’études spatiales (Cnes), seront au cœur d’entretiens avec nos journalistes Sélène Agapé et Julie Bossart.