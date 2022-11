En tout cela fera 27 magasins dans tout l’Hexagone ? L’enseigne britannique Primark a annoncé lundi l’ouverture de sept nouveaux magasins en France en 2023. Dans le monde, l’enseigne entend passer de 409 magasins actuellement à 536 magasins d’ici à septembre 2026. Des vêtements à bas prix, qui s’ajoutent à ceux des enseignes comme H & M, Zara, Forever 21, Topshopn ou Shein. Des marques décriées pour la pollution qu’elles génèrent et les mauvaises conditions de travail de leurs ouvriers.

A l’heure de l’urgence écologique, pourquoi continuez-vous à acheter des vêtements dans des magasins de « fast fashion » ? Est-ce pour le prix ? Pour les modèles proposés ? Quels types de vêtements y achetez-vous ? Parvenez-vous à faire durer ces vêtements dans le temps ? Achetez-vous en parallèle des vêtements plus éthiques et durables ? Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.