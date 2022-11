Une augmentation de 414 % du coût du gaz en 2023. Une hausse estimée de 300 % du coût de l’électricité en 2024… La crise énergétique fait exploser les budgets des collectivités territoriales en général et celles de la ville de Nîmes en particulier.

Confrontée à cette flambée des coûts de l’énergie, elle vient de dévoiler un plan de nouvelles mesures, applicable dès le 1er décembre. « L’objectif assumé est de parvenir à une économie prévisionnelle d’1,3 million d’euros sur l’année 2023, soit 10,6 % de ses dépenses estimées à 12,5 millions d’euros », souligne Jean-Paul Fournier (LR), le maire de Nîmes.

« Les contraintes sont désormais telles qu’elles nous obligent à prendre de nouvelles mesures », évoque Pascale Venturini, adjointe déléguée à l’environnement et à la transition écologique, aux énergies renouvelables et au chauffage urbain. Des mesures qui touchent à l’éclairage public, mais aussi aux lieux dédiés au sport et aux loisirs.

L’éclairage public

De minuit à 5 heures du matin, toute la ville sera plongée dans le noir, excepté le centre-ville et les Zones urbaines sensibles (les quartiers Valdegour, Pissevin, chemin-Bas d’Avignon et mas de Mingue). De même, les principaux axes de circulation resteront également allumés, dans l’attente de l’avis du Conseil départemental du Gard et de la Direction interdépartementale Méditerranée qui en sont les gestionnaires.

L’Esplanade, l’avenue Feuchères, le palais de justice, la place de la Calade, et la tour de l’Horloge seront désormais éteints à minuit (au lieu d’une heure aujourd’hui) et pas rallumés le matin.





L'éclairage public sera éteint à partir de minuit dans la zone en rouge. Il sera maintenu en centre-ville, dans les zones urbaines sensibles, et sur les principaux boulevards. - Ville de Nîmes





Les piscines

La température va baisser : de 20 °C à 19 °C dans les vestiaires, de 29 °C à 27 °C dans l’eau et de 28 °C à 27 °C dans l’air. La piscine Fenouillet va subir des travaux de rénovation et d’amélioration de la performance énergétique et sera fermée du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024. Une seule piscine municipale sera ouverte pendant les vacances scolaires. Quant aux séances de bébés nageurs accueillies à Aquatropic, elles seront délocalisées à la piscine des Iris et sont en sursis pour la rentrée suivante.

La patinoire

Elle sera désormais ouverte sur huit mois, du 1er septembre au 30 avril. Soit une fermeture anticipée d’un mois et demi.

Les autres bâtiments sportifs

Ils verront leur température réduite d’un à deux degrés, de 18 °C à 16 °C suivant les espaces (vestiaires, salles de gymnastique ou activités pieds nus, salles omnisports…) et leurs horaires seront aménagés de 8 heures à 22 heures. Pendant les vacances scolaires, les gymnases, hors Parnasse et Costières, seront fermés une semaine sur deux (deux semaines lors de la période de Noël). Ils seront également fermés du 15 juillet au 15 août

Les terrains de sport extérieurs

La ville se conformera aux recommandations du ministère des Sports visant à réduire de 50 % l’éclairage des avant-matchs et après-matchs pour les rencontres de football et de rugby en journée, et de 30 % en nocturne.