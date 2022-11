Le petit monde de l’influence a connu une année mouvementée, entre enquêtes sur les pratiques de Marc Blatta, témoignage bancal de Magali Berdah et attaques de Booba. Pour clore la page et retrouver un peu de stabilité, le ministère de l’Economie organisera le 9 décembre une table ronde, afin d’encadrer le secteur et de protéger les consommateurs, indique Bercy.

Les pratiques des influenceurs, dont certains cumulent des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et ont accédé au rang de star chez les jeunes, peuvent influencer par leurs avis les modes de consommation de leur public. Mais les pratiques du secteur, déjà accusé d’encourager la surconsommation, font beaucoup parler pour leur opacité : rémunération par des marques, risques de concurrence déloyale, exil fiscal des influenceurs ou accusations d’arnaques.

Une loi en perspective ?

Le 9 décembre, participeront à la « réunion de travail » des agences d’influenceurs, des plateformes, des annonceurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité nationale des jeux (ANJ) et, pour le ministère de l’Economie, la Direction générale des entreprises (DGE), celle des finances publiques (DGFiP) et de la concurrence (DGCCRF), a-t-on indiqué au cabinet du ministre de l’Economie Bruno Le Maire, confirmant une information de France Info.

« L’idée, c’est de mettre tout le monde autour de la table pour travailler sur différents sujets » : la fiscalité, la protection des consommateurs et l’accompagnement des influenceurs dans leurs démarches, a-t-on précisé de même source. « Il y a besoin d’accompagner cette nouvelle activité (…) pour (la) développer dans les règles de droit, dans le respect des consommateurs, dans le respect de la législation fiscale française. »









Cette « première exploration » sera suivie de consultations au cours des prochains mois et pourra déboucher sur des mesures réglementaires ou législatives. Début novembre, le député écologiste Aurélien Taché avait déposé une proposition de loi pour encadrer les pratiques du secteur des influenceurs.