« Enfin ! » ou « déjà ? ». Eh oui, nous rentrons bientôt dans le mois de décembre, et ce dernier n’arrive pas seul. Avec lui, ce sera d’ici peu le début de la période des fêtes de fin d’année. Et qui dit fêtes dit cadeaux et dépenses.

Pour colmater un peu votre pouvoir d’achat qui a été mis à rude épreuve cette année, quelques aides sont à prévoir pour une partie des ménages. Notamment le versement d’un chèque énergie, d’un bonus réparation pour les appareils électriques et électroniques, ainsi que la prime de Noël. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 20 Minutes vous en a fait un récap' en vidéo.