La région Occitanie a lancé une vaste campagne de recrutement afin de faire face à la pénurie de conducteurs d’autocars. En janvier, un millier de personnes, dont environ le tiers de demandeurs d’emploi, avait été recrutées et formées gratuitement par la collectivité. Afin d’assurer la pérennité du réseau, ce sont 470 conducteurs supplémentaires qui sont espérés au cours d’une seconde vague de recrutement.

« La rentrée et les premiers mois de l’année scolaire ont été assurés dans de bonnes conditions grâce aux premiers recrutements de conducteurs et conductrices réalisés cette année, précise Carole Delga, la présidente de la région. J’invite les demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion à se renseigner sur le métier auprès des équipes des Maisons de ma région et des Maisons de l’orientation. Je rappelle également que la région prend en charge l’intégralité de la formation pour passer le permis de transport de voyageurs ».

« Formation financée, emploi assuré »

« Formation financée, emploi assuré » : cette campagne d’information a été lancée afin de répondre à ces besoins. Les entreprises de transport délégataires organisent en parallèle des journées portes ouvertes. Chaque année, 170.000 élèves sont transportés par le réseau d’autocars scolaires liO sur les 370 lignes régulières dans les treize départements de la région Occitanie. Le transport scolaire y est gratuit pour l’ensemble des élèves ayants droit.