De la déco, des cadeaux, du chocolat…. et des bulles. Si l’année 2022 ne vous a pas encore donné une bonne raison de sortir la bouteille du frigo, les fêtes seront là pour ça. Une chose est sûre, le champagne (et le crémant) coule des jours heureux. Après des ventes - et une production - ralenties en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, elles ont vigoureusement repris dès 2021

Du champagne ou bien du crémant, notre partenaire l’UFC-Que Choisir en a testé une petite quarantaine, et vous propose un comparatif, disponible sur son site. Cépages, crus, dosages, accords mets/vins, tels sont les critères retenus lors des dégustations réalisées par des professionnels du secteur en septembre 2022 (œnologues, sommeliers…).

A vos questions !

Mais quelle marque de champagne choisir ? Prix élevé rime-t-il avec qualité ? Pour vous aider dans le choix de la boisson à bulle alcoolisée qui précédera ou accompagnera vos repas lors des fêtes de fin d’année, 20 Minutes et l’UFC-Que Choisir vous proposent de poser toutes vos questions sur le champagne (et le crémant). Un expert de l’association y répondra en vidéo, dans notre prochain Brief Conso.

Vous souhaitez trinquer aux bulles pour les fêtes mais vous ne savez pas vers quelle marque vous diriger ? Vous achetez habituellement du champagne et voudriez trouver un crémant de qualité ? Vous souhaitez faire rimer qualité et petit prix ? Comment choisir le cépage ? Quel champagne se mariera le mieux avec le menu ? Posez-nous toutes vos questions !