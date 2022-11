L’espoir d’un sauvetage aura fait long feu. La plateforme de cryptomonnaies Binance, qui avait annoncé mardi qu’elle envisageait de racheter FTX.com afin de l’aider à se sortir de graves difficultés, a indiqué mercredi qu’elle renonçait finalement à la transaction.

Après avoir mené un audit des opérations de FTX, « nous avons décidé de ne pas donner suite à l’opération d’acquisition », a expliqué Binance dans un tweet. La compagnie y mentionne également l’apparition d’informations de presse sur une mauvaise gestion des fonds des clients par FTX et sur des enquêtes engagées par les autorités américaines.

L'avenir incertain de FTX

« Au début, notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou dépassent notre capacité à aider », a relevé Binance, la plus importante des plateformes de devises virtuelles.

L’avenir de FTX.com est désormais incertain. La plateforme était pourtant considérée encore récemment comme un acteur solide du secteur. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, est une figure dans le monde des cryptomonnaies, et FTX avait été valorisée, lors de sa dernière levée de fonds en janvier, 32 milliards de dollars. Mais des doutes ont récemment émergé sur ses comptes et sur ses relations avec le fonds d’investissement en cryptomonnaies Alameda, également fondé par Sam Bankman-Fried. Le site d’Alameda n’était d’ailleurs plus accessible au grand public mercredi.

Le patron de Binance, Changpeng Zhao, affirmant que FTX lui avait demandé de l’aide en raison d’une « importante crise de liquidités », a signé mardi une lettre d’intention pour racheter FTX.com, qui ne comprend pas la branche américaine FTX.us. Il avait toutefois aussi précisé qu’il conduirait pendant quelques jours un audit, procédure habituelle lors des opérations de fusion-acquisition, avant de confirmer son intention. « Chaque fois qu’un acteur majeur d’un secteur fait faillite, les consommateurs en souffrent », a souligné Binance mercredi, suggérant ainsi que les clients de FTX.com pourraient pâtir de la situation.