Un vent d’incertitudes souffle sur Twitter depuis l’officialisation du rachat de la plateforme par Elon Musk. Si le milliardaire a indiqué vouloir mettre en place une certification payante, au motif notamment que « les revenus publicitaires seuls ne paient pas les factures », le réseau social pourrait en fait se voir priver d’une partie de ces fameux revenus.

Les annonceurs, qui représentent 90 % des revenus de la plateforme, craignent que la libéralisation des règlements de modération des contenus prônée par Elon Musk ne rende la plateforme inhospitalière. La plupart des marques préfèrent éviter toute association avec des contenus non consensuels, et elles sont de plus en plus nombreuses à cesser d’investir dans le réseau social.

Häagen-Dazs, Pfizer et Audi ne paient plus de publicités

Dès vendredi, au lendemain de l’acquisition de Twitter par le patron de Tesla, le constructeur automobile General Motors avait indiqué avoir arrêté temporairement de payer pour des publicités sur Twitter. Jeudi, le Wall Street Journal a affirmé que Mondelez international (le fabricant des biscuits Oreo), Pfizer et Audi (Volkswagen) avaient pris des décisions similaires. Et ce vendredi, c’est au tour de General Mills d’arrêter de payer les publicités.













« Nous avons suspendu la publicité sur Twitter », a confirmé Kelsey Roemhildt, une porte-parole du géant américain de l’agro-industrie, qui comprend les marques Cheerios et Häagen-Dazs. « Nous allons continuer à surveiller l’évolution de la situation et évaluer nos dépenses de marketing », a-t-elle ajouté.