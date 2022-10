Chaque fin de mois, et ce depuis janvier 1987, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie l’indicateur du moral des ménages : un nombre de points qui se situe généralement entre 75 et 100. D’ailleurs, on ne peut pas dire que l’année 2022 ait collectionné les indicateurs les plus élevés. En septembre dernier, le moral des ménages était de 79, soit à son niveau le plus bas depuis juin 2013. Reflet d’une population française qui endure la forte vague inflationniste déferlant sur le pays depuis une dizaine de mois.

Mais qu’est-ce que cela veut dire, « le moral des ménages », exactement ? Et comment le calcule-t-on ? Si vous souhaitez en savoir plus, 20 Minutes vous propose de visionner la vidéo ci-dessus, préparée tout spécialement pour vous.