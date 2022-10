Tout doit disparaître. Presque un mois jour pour jour après l’annonce brutale de la mise en liquidation judiciaire de Camaïeu, et le licenciement de 1.600 salariés, le processus se poursuit avec la mise aux enchères des stocks de la marque. Elle aura lieu, mercredi, à Vendeville, dans le Nord a-t-on appris auprès de Mercier et Cie, chargé de la vente.

Les trois jours de maintien d’activité accordés par le tribunal de commerce de Lille n’auront pas suffi, loin de là, à écouler la totalité des stocks de Camaïeu. Ainsi, les marchandises stockées dans les quelque 500 magasins en France et celles se trouvant dans les entrepôts roubaisiens seront vendues en une séance d’enchères la semaine prochaine.

Une valeur « magasin » de 48 millions d’euros

Le volume est astronomique, réparti en pas moins de 20 lots. Pour les points de vente, désormais fermés, cela représente 1,2 million de pièces « pour une valeur prix de vente magasin d’environ 34 millions d’euros TTC », détaille Mercier et Cie. A cela, il faut ajouter plus d’un demi-million de pièces en provenance des entrepôts pour un montant « prix de vente en magasin » de plus de 14 millions d’euros.

Inutile néanmoins de vous rendre à cette vente si vous êtes un particulier, à moins que vous n’ayez de gros besoins de vêtements et que vous n’ayez 50.000 euros de côté à déposer en caution avant les enchères.