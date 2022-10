Elles séduisent davantage chaque année. La septième édition des Journées régionales de la visite d’entreprise débute jeudi en région Pays-de-la-Loire. Pendant trois jours jusqu’à samedi soir, plus de 220 entreprises vont ouvrir leurs portes aux curieux de tous âges afin de faire découvrir les coulisses de leurs activités. Locaux, engins, outils de production, méthodes de travail… Autant d’éléments habituellement invisibles des clients et du grand public.

« On reçoit des familles avec enfants, des retraités, de tous profils en fait. Ce qui fait la force de ce rendez-vous c’est la diversité des secteurs d’activité proposés. Il y en a pour tous les goûts », revendique l’association Visitez nos entreprises en Pays-de-la-Loire, qui pilote l’événement depuis 2016. Le public pourra ainsi accéder à des grandes entreprises emblématiques du territoire, comme Airbus, EDF, Lactalis ou les Chantiers de l’Atlantique, mais aussi découvrir des pépites industrielles, des fromageries, des caves, des imprimeries, des transporteurs, des élevages, des centres de formation, des artisans…

« Besoin de faire connaître nos métiers »

De plus en plus nombreuses à jouer le jeu, les sociétés y trouvent, elles aussi, leur intérêt. « C’est l’occasion d’expliquer comment on travaille, de porter une image vers l’extérieur, de changer le regard sur l’entreprise », explique Jean-François Reynouard, président de la CCI des Pays-de-la-Loire. Ces Journées régionales sont aussi l’occasion de rappeler les besoins de recrutements, nombreux ces derniers mois, notamment dans le domaine industriel. « On a besoin de faire connaître nos métiers pour attirer des jeunes, des nouveaux talents », confirme Christophe Capelle, directeur territoire chez Suez, dont le site de recyclage et de valorisation des déchets de Nantes-Cheviré (Ecopôle) participe à l’opération et organise également des visites le reste de l’année.

Près de 7.000 visiteurs sont attendus pour ces Journées régionales. La réservation est nécessaire en ligne. Hors de cet événement, les visites d’entreprise cumulées tout au long de l’année attiraient près de 500.000 curieux en Pays-de-la-Loire avant la crise sanitaire.