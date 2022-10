Ah, Noël. Les lumières, les paillettes, les cadeaux, les plaisirs gustatifs. S’il faudra attendre fin novembre ou début décembre pour voir se dresser les traditionnels marchés de Noël dans les centres-villes, certains n’ont pas attendu aussi longtemps pour se mettre en mode « féerie ». La preuve : dans les rayons des magasins, les décorations et les chocolats sont déjà là, à côté des citrouilles et des bonbons d’Halloween.

Certes, il n’est pas inhabituel que les magasins prennent de l’avance sur les fêtes. Mais à ce point-là ? L’occasion pour 20 Minutes de vous demander ce que vous en pensez.

Vous avez remarqué les décos et chocolats de Noël dans les rayons depuis quelques jours ? Trouvez-vous cela trop tôt, sachant que le mois d’octobre n’est pas encore terminé et que les vacances de la Toussaint démarrent ? Ou au contraire, vous êtes ravi(e) que la magie de Noël commence déjà à pointer le bout de son nez ? Vous aimez pouvoir anticiper cette fête le plus tôt possible, notamment dans ce contexte d’inflation et de sobriété énergétique ? Racontez-nous !