La situation pour les automobilistes s’améliore en particulier dans les Hauts-de-France, et le gouvernement note une embellie sur tout le territoire. Selon la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, « on observe une amélioration. [Mardi] soir, on était à 22,8 % » de stations-service rencontrant des difficultés d’approvisionnement, a-t-elle affirmé mercredi sur France Info. En ce qui concerne les Hauts-de-France, la ministre pointe « une amélioration très rapide », « où on est passé de 55 % à moins de 20 % de stations qui ont au moins un produit manquant ».

En revanche, certaines régions rencontrent toujours des difficultés, notamment l’Ile-de-France où encore plus de 30 % des stations voient leur service perturbé, mais aussi la Bourgogne Franche Comté.









Alors que le mouvement de grève a été reconduit par les salariés mercredi matin, Agnès Pannier-Runacher a annoncé de nouvelles réquisitions de salariés sur le site de TotalEnergies à Feyzin dans le Rhône. « Dix personnes » seront réquisitionnées, a-t-elle précisé.