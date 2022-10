Trois semaines de grève et le mouvement se poursuit. Alors que les grévistes matinaux des sites pétroliers de TotalEnergies ont reconduit leur mouvement mercredi, dans le pays, un nombre conséquent de stations-service étaient toujours en manque d’essence ou de diesel, près d’une sur quatre, selon la Première ministre Elisabeth Borne. Seules trois des sept raffineries françaises ne sont pas touchées par la grève. Pour faire face, le gouvernement a rouvert les vannes de sites bloqués à l’aide de réquisitions de salariés, la dernière visant de nouveau le site de TotalEnergies à Feyzin dans le Rhône mercredi matin, selon Eric Sellini, coordinateur CGT.

« Il reste encore trois régions sur lesquelles il va falloir remettre encore de l’énergie : l’Ile-de-France est encore aujourd’hui au-dessus de 30 %, Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes. C’est pour cette raison que nous que réquisitionnons ce matin le dépôt de Feyzin pour permettre de soulager l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté », a annoncé Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique sur franceinfo mercredi. « Dix personnes » seront réquisitionnées, a-t-elle précisé avant de noter une « amélioration » notamment dans les Hauts-de-France, où « l’on observe une amélioration très rapide » passant « de 55 % à moins de 20 % aujourd’hui des stations qui ont un produit au moins manquant », a-t-elle expliqué.









Mardi soir, à l’issue d’une journée de grèves et de manifestations dans tout le pays, la CGT a proposé la « reconduction du mouvement » des raffineries initié le 27 septembre jusqu’à mercredi en mi-journée, moment où se tiendront les nouvelles assemblées générales. La reconduction matinale de la grève concerne également les raffineries et dépôts de TotalEnergies de La Mède, Feyzin (le dépôt, la raffinerie étant à l’arrêt pour raison technique) et Flandres (dépôt), a confirmé Eric Sellini.